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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Садд - Насаф
Аль-Садд - Насаф: обзор матча 04 декабря 2023
Аль-Садд
04.12.2023, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК, группа B, 6 тур
2 : 2
Завершен
Насаф
5'
М. Урибе
90+4'
Б. Бунеджах
83'
Д. Джигаури
90'
Д. Джигаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Садд - Насаф
90'
+13
Желтая карточка
A. Chávez
90'
+10
Желтая карточка
B. Abdurakhimov
90'
+5
Замена
A. Chávez
️️️️
О. Бозоров
ГОЛ! 2:2!
Б. Бунеджах
Пас отдал
Б. Хухи
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:2!
Д. Джигаури
Пас отдал
А. Аманов
Замена
A. Hatim
️️️️
М. Ваад
87'
84'
Желтая карточка
Д. Джигаури
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джигаури
Пас отдал
Ш. Насруллаев
Замена
М. Машаал
️️️️
Х. Аль-Хайдос
73'
66'
Замена
Д. Джигаури
️️️️
M.
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
Т. Салман
65'
46'
Замена
З. Абдирахматов
️️️️
S. Nurulloev
46'
Замена
B. Abdurakhimov
️️️️
М. Станоевич
46'
Замена
А. Аманов
️️️️
Ж. Сидиков
ГОЛ! 1:0!
М. Урибе
Пас отдал
М. Амин Хазбави
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
55
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
10
Хасан Аль-Хайдос
(К)
ЦФ
11
Багдад Бунеджах
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
34
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
9
Жавохир Сидиков
ЦП
10
Акмаль Мозговой
ЦП
88
Марко Станоевич
ЦФ
77
Ойбек Бозоров
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
8
Гильерме
ЦП
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
Насаф
1
Umid Ergashev
ВР
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
8
Азизбек Аманов
АП
18
Andrés Chávez
ЦФ
3-2-1-1-3
22
Баршам
6
Отавио
55
Хазбави
2
Мигель
8
Урибе
7
Ваад
5
Салман
16
Хухи
30
Афиф
11
Бунеджах
10
Аль-Хайдос
4-3-2
35
Нематов
5
Гайбуллаев
28
Мухаммадиев
2
Давронов
34
Насруллаев
17
9
Сидиков
10
Мозговой
77
Бозоров
88
Станоевич
10
Аль-Хайдос
14
Машаал
14
Машаал
10
Аль-Хайдос
5
Салман
15
Абдурисаг
15
Абдурисаг
5
Салман
7
Ваад
23
23
7
Ваад
9
Сидиков
8
Аманов
8
Аманов
9
Сидиков
17
8
Абдирахматов
8
Абдирахматов
17
70
Джигаури
70
Джигаури
77
Бозоров
18
18
77
Бозоров
Остались в запасе
Аль-Садд
Насаф
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
8
Гильерме
ЦП
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
1
Umid Ergashev
ВР
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
6
Мусаб Ходер
ПЗ
8
Али Асад
ОП
27
Ahmed Sayyar
ЦП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
8
Гильерме
ЦП
37
Ахмед Сухаиль
ЦФ
78
Ahmad Mohammed Al-Saeed
ЦФ
Остались в запасе
1
Umid Ergashev
ВР
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча Аль-Садд - Насаф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
- : -
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Садд
4 : 1
30.10.2026
Аль-Шамаль
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Насаф
2 : 0
21.11.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бухара
0 : 1
08.11.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
1 : 1
31.10.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Насаф
2 : 1
24.10.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Локомотив Ташкент
0 : 0
17.10.2026
Насаф
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Ясим Бин Хамад
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