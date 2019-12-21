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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Монтеррей - Аль-Хиляль
Монтеррей - Аль-Хиляль: обзор матча 21 декабря 2019
Монтеррей
21.12.2019, суббота, 17:30
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтеррей - Аль-Хиляль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
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0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
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4 : 0
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25.10.2026
Гвадалахара
Аль-Хиляль
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Шабаб Аль-Ахли
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2 : 0
31.10.2026
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Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Технолоджико
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