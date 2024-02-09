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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Аль-Райян
Зенит - Аль-Райян: обзор матча 09 февраля 2024
Зенит
09.02.2024, пятница, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Аль-Райян
58'
А. Коваленко
74'
И. Сергеев
48'
А. Сутормин (АГ)
51'
Т. Мендес (П)
72'
А. Амару
84'
Т. Мансур
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Аль-Райян
Вторая желтая
А. Сутормин
89'
Замена
А. Черный
️️️️
А. Сутормин
89'
84'
ГОЛ! 2:4!
Т. Мансур
Желтая карточка
Родригао
79'
Замена
М. Бардачев
️️️️
Д. Васильев
76'
ГОЛ! 2:3!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Сутормин
74'
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Амару
ГОЛ! 1:2!
А. Коваленко
58'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Мендес
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Сутормин
Замена
Г. Мантуан
️️️️
В. Изидор
46'
Желтая карточка
А. Сутормин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Зенит - Аль-Райян
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Шамаль
- : -
29.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Шахания
3 : 5
21.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Информация о матче
Стадион:
Ахмад бин Али
Новости команд
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Зенит
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