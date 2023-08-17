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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Актобе - Сепси
Актобе - Сепси: обзор матча 17 августа 2023
Актобе
17.08.2023, четверг, 18:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сепси
67'
Н. Паун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Актобе - Сепси
90'
+3
Желтая карточка
I. Gheorghe
90'
+2
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
90'
+1
Замена
F. Junior
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Танжариков
81'
Замена
А. Филипович
️️️️
Чина
81'
80'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
М. Стефанеску
80'
Замена
Р. Варга
️️️️
C. Matei
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Паун
Пас отдал
М. Стефанеску
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
Б. Байтана
67'
60'
Замена
A. Aganović
️️️️
И. Алими
Желтая карточка
Э. Сантана
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
4
Исник Алими
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
66
Ihab Ganayem
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
4-1-1-2-2
92
Покатилов
77
Шомко
6
Касым
88
Яшин
31
Танжариков
5
Струмия
6
Раичкович
7
Байтана
89
Чина
20
Самородов
93
Сантана
2-1-3-1-4
13
Чоботарию
2
Думитреску
6
Паун
4
Алими
5
Родригес
10
11
Стефанеску
44
82
16
Шафранко
33
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
7
Байтана
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
7
Байтана
89
Чина
11
Филипович
11
Филипович
89
Чина
5
Родригес
22
22
5
Родригес
11
Стефанеску
8
8
11
Стефанеску
4
Алими
77
77
4
Алими
10
17
Варга
17
Варга
10
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
Остались в запасе
Актобе
Сепси
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
66
Ihab Ganayem
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Alisher Mambetzhanov
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
76
Nurdaulet Izbasarov
ЦП
66
Ihab Ganayem
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
98
Hunor Botond Gedo
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Актобе - Сепси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
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