Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сепси - Актобе
Сепси - Актобе: обзор матча 10 августа 2023
Сепси
10.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Актобе
89'
Р. Варга
65'
Э. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Актобе
Желтая карточка
М. Рондон
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Раичкович
ГОЛ! 1:1!
Р. Варга
89'
88'
Замена
А. Филипович
️️️️
Э. Сантана
88'
Замена
Л. Гадрани
️️️️
Чина
Замена
Р. Варга
️️️️
А. Думитреску
80'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
C. Matei
80'
75'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
М. Самородов
Замена
М. Рондон
️️️️
Н. Паун
72'
Замена
A. Aganović
️️️️
Х. Родригес
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сантана
Пас отдал
М. Самородов
60'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Б. Байтана
45'
+2
Желтая карточка
Л. Струмия
Желтая карточка
Х. Родригес
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
4
Исник Алими
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Актобе
92
Стас Покатилов
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Леонель Струмия
ОП
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
89
Чина
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Актобе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
44
Лука Гадрани
ЦЗ
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
80
Арман Кенесов
ЦП
66
Ihab Ganayem
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
11
Андрия Филипович
ПВ
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
2-1-3-1-4
13
Чоботарию
2
Думитреску
6
Паун
4
Алими
5
Родригес
10
11
Стефанеску
33
16
Шафранко
44
82
4-1-1-2-2
92
Покатилов
31
Танжариков
6
Касым
88
Яшин
77
Шомко
5
Струмия
6
Раичкович
89
Чина
7
Байтана
20
Самородов
93
Сантана
5
Родригес
77
77
5
Родригес
10
8
8
10
2
Думитреску
17
Варга
17
Варга
2
Думитреску
6
Паун
99
Рондон
99
Рондон
6
Паун
89
Чина
44
Гадрани
44
Гадрани
89
Чина
20
Самородов
3
Бессмертный
3
Бессмертный
20
Самородов
7
Байтана
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Байтана
93
Сантана
11
Филипович
11
Филипович
93
Сантана
Остались в запасе
Сепси
Актобе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
22
Francisco Junior
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
66
Ihab Ganayem
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
АП
9
Роман Изотов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Сепси - Актобе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Новости команд
Все
Сепси
Актобе
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+