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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Аксу
Тараз - Аксу: обзор матча 10 сентября 2022
Тараз
10.09.2022, суббота, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
3 : 4
Завершен
Аксу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Тараз - Аксу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Аксу
0 : 3
29.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
4 : 1
21.10.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Аксу
2 : 0
01.10.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Мактаарал
2 : 0
23.09.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Аксу
0 : 1
15.09.2023
Окжетпес
Информация о матче
Стадион:
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Тараз
Аксу
Жаксыбаев: «Аксу» до сих пор не закрыл долги передо мной»
2024.08.27 11:04
Игроку сборной Казахстана Абикену грозит длительная дисквалификация за мельдоний
2022.05.06 21:28
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Жаксыбаев: «Аксу» до сих пор не закрыл долги передо мной»
2024.08.27 11:04
Игроку сборной Казахстана Абикену грозит длительная дисквалификация за мельдоний
2022.05.06 21:28
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