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Рязань - Акрон
Рязань - Акрон: обзор матча 27 сентября 2023
Рязань
27.09.2023, среда, 13:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 6
Завершен
Акрон
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Статистика матча Рязань - Акрон
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1
Матчи команд
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
2 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
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