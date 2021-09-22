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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Кайрат - Ахмат
Кайрат - Ахмат: обзор матча 22 сентября 2021
Кайрат
22.09.2021, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 7, 2 тур
0 : 3
Завершен
Ахмат
18'
А. Кадыров (П)
57'
Г. Янку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Ахмат
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Янку
46'
Желтая карточка
А. Архипов
46'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Кадыров
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кадыров
Начало матча
Статистика матча Кайрат - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
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Кайрат
Ахмат
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19:58
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21:03
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