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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Академия Пандева - Лехия
Академия Пандева - Лехия: обзор матча 14 июля 2022
Академия Пандева
14.07.2022, четверг, 18:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Лехия
59'
Д. Митровски
37'
М. Гаес
82'
R. Pietrzak
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Академия Пандева - Лехия
Желтая карточка
Д. Митровски
90'
+3
82'
ГОЛ! 1:2!
R. Pietrzak
Пас отдал
Ф. Пайшау
78'
Замена
R. Pietrzak
️️️️
I. Durmus
Замена
S. Pandev
️️️️
K. Velinovski
77'
Замена
V. Krstevski
️️️️
D. Joković
76'
65'
Замена
Б. Дьябате
️️️️
K. Sezonienko
65'
Замена
Ф. Пайшау
️️️️
Л. Зволински
65'
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Гаес
Замена
D. Trajkov
️️️️
I. Donov
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Митровски
Пас отдал
У. Маронг
59'
52'
Желтая карточка
I. Durmus
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаес
Желтая карточка
I. Donov
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пандева
80
Marko Alchevski
ВР
5
Tome Iliev
ЦЗ
15
Dušan Joković
ЦЗ
4
Dime Dimov
ЦЗ
20
Zoran Ivanovski
ЦЗ
20
Димитар Митровски
ЦП
22
Goran Tomovski
ЦП
16
Ilija Donov
ЦП
11
Kristijan Velinovski
ЦП
11
Усман Маронг
ЦП
30
Nikolce Sarkoski
ЦФ
Лехия
12
Душан Куцяк
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
22
David Stec
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Ilkay Durmus
ЦП
7
Мацей Гаес
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Академия Пандева
92
Filip Kupanov
ВР
12
Marko Jovanovski
ВР
6
Spase Terziev
ЦЗ
16
David Bosheski
ЦЗ
7
Dimitar Trajkov
ЦП
19
Vane Krstevski
ЦП
14
Kire Stojanov
ЦП
99
Марко Гьоргиевски
ЦФ
19
Saško Pandev
ЦФ
Лехия
1
Antoni Mikułko
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
28
Флавиу Пайшау
ЦФ
25
Rafal Pietrzak
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
4-5-1
80
5
4
20
15
22
16
11
11
Маронг
20
Митровски
30
3-5-2
12
Куцяк
22
22
97
Конрадо
11
7
Гаес
18
Калузиньски
14
4
Тоберс
79
99
Зволински
16
7
7
16
15
19
19
15
11
19
19
11
7
Гаес
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Гаес
99
Зволински
28
Пайшау
28
Пайшау
99
Зволински
11
25
25
11
79
9
Дьябате
9
Дьябате
79
Остались в запасе
Академия Пандева
Лехия
92
Filip Kupanov
ВР
12
Marko Jovanovski
ВР
6
Spase Terziev
ЦЗ
16
David Bosheski
ЦЗ
14
Kire Stojanov
ЦП
99
Марко Гьоргиевски
ЦФ
1
Antoni Mikułko
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
92
Filip Kupanov
ВР
12
Marko Jovanovski
ВР
6
Spase Terziev
ЦЗ
16
David Bosheski
ЦЗ
14
Kire Stojanov
ЦП
99
Марко Гьоргиевски
ЦФ
Остались в запасе
1
Antoni Mikułko
ВР
1
Michał Buchalik
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
6
Jan Biegański
ЦП
72
Filip Koperski
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Академия Пандева - Лехия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Академия Пандева
Лига конференций, 1 раунд
Академия Пандева
1 : 2
14.07.2022
Лехия
Лига конференций, 1 раунд
Лехия
4 : 1
07.07.2022
Академия Пандева
Лига Европы, 1 раунд
Зриньски
3 : 0
18.07.2019
Академия Пандева
Лига Европы, 1 раунд
Академия Пандева
0 : 3
11.07.2019
Зриньски
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
МОСиР
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2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
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