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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лехия - Академия Пандева
Лехия - Академия Пандева: обзор матча 07 июля 2022
Лехия
07.07.2022, четверг, 21:15
Лига конференций, 1 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Академия Пандева
17'
Ф. Пайшау
25'
Л. Зволински
39'
Ф. Пайшау
66'
Ф. Пайшау
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лехия - Академия Пандева
Желтая карточка
M. Nalepa
90'
+5
Замена
F. Koperski
️️️️
D. Stec
90'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Терраццино
78'
Замена
J. Kubicki
️️️️
М. Гаес
78'
Желтая карточка
М. Гаес
74'
Замена
I. Durmus
️️️️
Ф. Пайшау
72'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Конрадо
71'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Пайшау
Пас отдал
М. Терраццино
66'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Пайшау
Пас отдал
Л. Зволински
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Зволински
Пас отдал
Ф. Пайшау
25'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пайшау
Пас отдал
Конрадо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лехия - Академия Пандева
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Академия Пандева
Лига конференций, 1 раунд
Академия Пандева
1 : 2
14.07.2022
Лехия
Лига конференций, 1 раунд
Лехия
4 : 1
07.07.2022
Академия Пандева
Лига Европы, 1 раунд
Зриньски
3 : 0
18.07.2019
Академия Пандева
Лига Европы, 1 раунд
Академия Пандева
0 : 3
11.07.2019
Зриньски
Информация о матче
Стадион:
МОСиР
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Лехия
Академия Пандева
«Акрон» купил защитника сборной Северной Македонии
2023.06.15 09:51
1
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
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«Акрон» купил защитника сборной Северной Македонии
2023.06.15 09:51
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