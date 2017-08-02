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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Ницца
Аякс - Ницца: обзор матча 02 августа 2017
Аякс
02.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ницца
57'
Д. Санчес
3'
А. Суке
79'
В. Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Ницца
79'
ГОЛ! 1:2!
В. Марсель
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
60'
Желтая карточка
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:1!
Д. Санчес
Пас отдал
Н. Виргевер
57'
38'
Желтая карточка
В. Косьелло
Желтая карточка
Х. Зиеш
22'
18'
Желтая карточка
М. Сарр
Желтая карточка
Д. Санчес
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Суке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
4-3-2-1
24
Онана
34
Велтман
6
Санчес
4
де Лигт
24
Виргевер
6
ван де Бек
22
Зиеш
20
Шоне
19
Клюйверт
8
Юнес
9
Дольберг
4-4-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
23
Ле Марша
5
Сарр
4
Данте
26
Косьелло
9
Эйссерик
14
Сери
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
14
Плеа
Остались в запасе
Аякс
Ницца
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Аякс - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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