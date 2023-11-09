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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Брайтон
Аякс - Брайтон: обзор матча 09 ноября 2023
Аякс
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Брайтон
15'
А. Фати
53'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Брайтон
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Д. Ренш
78'
77'
Замена
К. Балеба
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Б. Тахирович
️️️️
С. Фос
73'
69'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
65'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
М. Дауд
65'
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
А. Фати
Замена
К. Форбш
️️️️
К. Хлинссон
57'
Замена
Б. Соса
️️️️
А. Гаеи
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Адингра
Пас отдал
А. Фати
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Тэйлор
46'
46'
Замена
Игор
️️️️
Л. Данк
33'
Желтая карточка
Ж. Педро
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Фати
Пас отдал
С. Адингра
8'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
22
Мика Годтс
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рамай
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
3
Гаеи
55
Фос
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
9
Бробби
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
81
Дауд
13
Гросс
20
Милнер
7
Адингра
31
Фати
22
Митома
9
Педро
3
Гаеи
3
Соса
3
Соса
3
Гаеи
55
Фос
4
Тахирович
4
Тахирович
55
Фос
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Форбш
14
Хлинссон
24
Тэйлор
29
Акпом
29
Акпом
24
Тэйлор
2
Ренш
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
2
Ренш
81
Дауд
2
Эступиньян
2
Эступиньян
81
Дауд
5
Данк
44
Игор
44
Игор
5
Данк
Эступиньян
20
Балеба
20
Балеба
Эступиньян
20
Милнер
6
Гилмор
6
Гилмор
20
Милнер
31
Фати
11
Фергюсон
11
Фергюсон
31
Фати
Остались в запасе
Аякс
Брайтон
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
38
Том МакГилл
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Аякс - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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