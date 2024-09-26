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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Бешикташ
Аякс - Бешикташ: обзор матча 26 сентября 2024
Аякс
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
4 : 0
Завершен
Бешикташ
31'
К. Фитц-Джим
51'
М. Годтс
55'
К. Тэйлор
73'
М. Годтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Бешикташ
84'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Рашица
81'
Замена
С. Учан
️️️️
А. Мусрати
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Годтс
81'
ГОЛ! 4:0!
М. Годтс
73'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Траоре
70'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
Б. Бробби
70'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
К. Фитц-Джим
66'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Тэйлор
66'
64'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
Рафа
64'
Замена
Ч. Ндур
️️️️
Ж. Онана
ГОЛ! 3:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Б. Бробби
55'
51'
Желтая карточка
Ж. Онана
ГОЛ! 2:0!
М. Годтс
Пас отдал
Б. Траоре
51'
Желтая карточка
Й. Хато
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Фитц-Джим
31'
Желтая карточка
К. Фитц-Джим
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-3-2-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
22
Годтс
11
Траоре
9
Бробби
3-1-3-1-2
34
Гюнок
3
Паулиста
2
Удуохай
26
Масуаку
14
Онана
22
Свенссон
73
Мусрати
83
Фернандеш
7
Рашица
23
Хекимоглу
27
Рафа
24
Тэйлор
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
28
Фитц-Джим
14
Хлинссон
14
Хлинссон
28
Фитц-Джим
22
Годтс
29
Акпом
29
Акпом
22
Годтс
9
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Бробби
11
Траоре
7
Расмуссен
7
Расмуссен
11
Траоре
73
Мусрати
48
Учан
48
Учан
73
Мусрати
14
Онана
27
Ндур
27
Ндур
14
Онана
7
Рашица
70
Келеш
70
Келеш
7
Рашица
27
Рафа
90
Кылыксой
90
Кылыксой
27
Рафа
Остались в запасе
Аякс
Бешикташ
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
445
503
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.33
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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