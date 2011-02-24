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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Андерлехт
Аякс - Андерлехт: обзор матча 24 февраля 2011
Аякс
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Андерлехт
11'
М. Сулеймани
17'
М. Сулеймани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Андерлехт
Замена
Л. Маречек
️️️️
Кану
Замена
Т. де Суттер
️️️️
М. Василевски
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Л. Эбесилио
Желтая карточка
Кану
Замена
Д. Верхувен
️️️️
М. Стекеленбург
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ! 2:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
М. Эль-Хамдауи
17'
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Э. Эно
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
С. Де Йонг
11'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Кану
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
23
Лукаш Маречек
ОП
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
4-4-1-1
1
Стекеленбург
17
Блинд
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
10
Сулеймани
6
Эбесилио
6
Де Йонг
21
Эно
24
Эриксен
77
Эль-Хамдауи
4-1-3-2
1
Прото
23
Юхас
3
Мазух
27
Василевски
26
Лецяск
8
Куяте
10
Кану
30
Жилле
6
Билья
7
Суарес
9
Лукаку
1
Стекеленбург
30
Верхувен
30
Верхувен
1
Стекеленбург
21
Эно
21
Линдгрен
21
Линдгрен
21
Эно
6
Эбесилио
6
Де Зеув
6
Де Зеув
6
Эбесилио
10
Кану
23
Маречек
23
Маречек
10
Кану
27
Василевски
19
де Суттер
19
де Суттер
27
Василевски
Остались в запасе
Аякс
Андерлехт
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
22
Дави Шоллен
ВР
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Остались в запасе
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
22
Дави Шоллен
ВР
16
Саша Клестан
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Аякс - Андерлехт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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