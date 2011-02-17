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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Аякс
Андерлехт - Аякс: обзор матча 17 февраля 2011
Андерлехт
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Аякс
32'
Т. Алдервейрелд
59'
К. Эриксен
67'
М. Эль-Хамдауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Аякс
Замена
А. Озбилиз
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Г. Жилле
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Блинд
Желтая карточка
Р. Юхас
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Р. Лукаку
ГОЛ! 0:3!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
Д. Блинд
ГОЛ! 0:1!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Кану
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Матиас Суарес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
23
Лукаш Маречек
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
13
Кристоф Дианди
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
4-4-2
1
Прото
26
Лецяск
3
Мазух
27
Василевски
23
Юхас
30
Жилле
10
Кану
6
Билья
11
Буссуфа
9
Лукаку
7
Суарес
4-4-1-1
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
17
Блинд
6
Эбесилио
6
Де Йонг
21
Эно
10
Сулеймани
24
Эриксен
77
Эль-Хамдауи
30
Жилле
8
Куяте
8
Куяте
30
Жилле
9
Лукаку
19
де Суттер
19
де Суттер
9
Лукаку
17
Блинд
6
Анита
6
Анита
17
Блинд
10
Сулеймани
23
Озбилиз
23
Озбилиз
10
Сулеймани
Остались в запасе
Андерлехт
Аякс
23
Лукаш Маречек
ОП
22
Дави Шоллен
ВР
13
Кристоф Дианди
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
23
Лукаш Маречек
ОП
22
Дави Шоллен
ВР
13
Кристоф Дианди
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Андерлехт - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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