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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - ВПС
АИК - ВПС: обзор матча 09 июля 2015
АИК
09.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
ВПС
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Личные встречи
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Статистика матча АИК - ВПС
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Стадион:
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2023.11.08 18:13
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
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2023.03.10 15:15
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2016.12.21 09:29
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