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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - Панатинаикос
АИК - Панатинаикос: обзор матча 04 августа 2016
АИК
04.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Панатинаикос
46'
С. Ибарбо
73'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Панатинаикос
80'
Желтая карточка
Л. Стил
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Берг
67'
Желтая карточка
Г. Кутрумпис
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Ибарбо
Начало матча
Статистика матча АИК - Панатинаикос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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