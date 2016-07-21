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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Европа - АИК
Европа - АИК: обзор матча 21 июля 2016
Европа
21.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АИК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Европа - АИК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
0 : 5
09.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Европа
2 : 3
20.07.2023
Дукаджини
Лига конференций, 1 раунд
Дукаджини
2 : 1
13.07.2023
Европа
Лига конференций, 1 раунд
Европа
1 : 2
14.07.2022
Викингур
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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2023.11.08 18:13
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2023.12.21 14:26
1
«АИК» – «Пайде»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.30 10:19
«Локомотив» интересуется полузащитником сборной Мавритании
2024.02.16 00:27
«Рубин» заинтересован в кенийском защитнике
2023.12.24 13:17
Идеальная поддержка команды в дерби: просто посмотрите на это безумие
2023.11.08 18:13
Ларссон покинул АИК через день после ухода из «Спартака»
2022.06.29 14:37
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