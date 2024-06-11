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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Афганистан
Кувейт - Афганистан: обзор матча 11 июня 2024
Кувейт
11.06.2024, вторник, 20:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 6 тур
1 : 0
Завершен
Афганистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Афганистан
90'
+6
Желтая карточка
M. Ahadi
Замена
B. Tareq Ali
️️️️
A. Al Dhefiri
46'
Желтая карточка
F. Zaid Al-Harbi
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
5
Fahad Al-Hajeri
ЦЗ
3
Meshari Al-Enezi
ЦЗ
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
18
Athbi Shehab
ЦФ
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
21
Sharif Mukhammad
ЦП
10
Jabar Sharza
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
14
Zelfy Nazary
ЦП
8
Рахмат Акбари
ЦП
20
Fareed Sadat
ЦФ
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Кувейт
27
Saud Al Hoshan
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
7
Bader Tareq Ali
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
6
Sultan Al-Enezi
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
Афганистан
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
6
Habibulla Askar
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
3-3-3
22
5
3
3
14
10
7
8
20
18
1-5-2
1
4
21
11
14
8
Акбари
10
7
20
8
7
7
8
6
6
Остались в запасе
Кувейт
Афганистан
27
Saud Al Hoshan
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
6
Habibulla Askar
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Остались в запасе
27
Saud Al Hoshan
ВР
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
20
Salman Bormeya
ЦП
7
Badr Abdulrahman
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
16
Mobarak Al-Faneni
ЦФ
Остались в запасе
22
Golali Rahimi
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
6
Habibulla Askar
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Sayed Fatemi
ЦП
9
Omid Musawi
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Balal Arezou
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Статистика матча Кувейт - Афганистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Стадион:
Sabah Al Salem Stadium, Kuwait City
Посещаемость:
11680
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