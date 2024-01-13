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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Уимблдон
Рексхэм - Уимблдон: обзор матча 13 января 2024
Рексхэм
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Уимблдон
61'
С. Флетчер
69'
П. Маллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Уимблдон
Замена
O. Palmer
️️️️
П. Маллин
89'
Желтая карточка
E. Lee
85'
84'
Замена
R. Mclean
️️️️
J. Ball
Замена
J. Jones
️️️️
Э. Кэннон
82'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
71'
Замена
R. Barnett
️️️️
A. Forde
70'
ГОЛ! 2:0!
П. Маллин
69'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. МакКлин
61'
21'
Желтая карточка
J. Currie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
3
Callum McFadzean
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
10
Сэм Долби
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
23
Josh Hallard
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
1-4-5
13
Оконкво
4
12
Эванс
16
МакКлин
7
Кэннон
6
18
44
4
26
Флетчер
10
Маллин
4-4-1-1
1
Басс
6
31
2
26
6
8
Литтл
23
Ривс
29
7
Тилли
13
Дэвисон
44
19
19
44
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
7
Кэннон
24
24
7
Кэннон
10
Маллин
28
28
10
Маллин
6
17
17
6
Остались в запасе
Рексхэм
Уимблдон
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
3
Callum McFadzean
ЦЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
33
Никола Цанев
ВР
23
Josh Hallard
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
3
Callum McFadzean
ЦЗ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
23
Josh Hallard
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
30
Поль Каламбайи
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Рексхэм - Уимблдон
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
390
435
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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