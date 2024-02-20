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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Кроули Таун
Уимблдон - Кроули Таун: обзор матча 20 февраля 2024
Уимблдон
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Кроули Таун
78'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Кроули Таун
90'
Замена
J. Roles
️️️️
K. Lolos
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
84'
80'
Замена
Н. Царулла
️️️️
К. Гордон
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орси
67'
Замена
A. Campbell
️️️️
R. Darcy
67'
Замена
J. Kelly
️️️️
H. Forster
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Дэвисон
67'
Замена
Д. Ривс
️️️️
J. Ball
66'
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Kelly (pen.)
66'
Замена
A. Pearce
️️️️
К. Балмер
40'
Желтая карточка
Д. Тилли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-2-1-4
1
Басс
4
Балмер
26
33
6
8
Литтл
7
Тилли
10
13
Дэвисон
9
Бугиль
3
3-1-3-3
34
12
Райт
3
Конрой
5
2
Гордон
26
4
Келли
49
7
17
9
Орси
4
Балмер
15
15
4
Балмер
13
Дэвисон
11
Кертис
11
Кертис
13
Дэвисон
6
23
Ривс
23
Ривс
6
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
10
11
Гордон
11
Гордон
10
7
19
19
7
17
11
11
17
2
Гордон
25
Царулла
25
Царулла
2
Гордон
49
28
28
49
Остались в запасе
Уимблдон
Кроули Таун
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Уимблдон - Кроули Таун
1
Всего ударов по воротам
14
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
5
Нарушения
10
6
Офсайды
3
0
Количество передач
289
419
Сейвы
3
6
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Посещаемость:
7397
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В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
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2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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