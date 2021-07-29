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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Влажния - АЕЛ
Влажния - АЕЛ: обзор матча 29 июля 2021
Влажния
29.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЕЛ
20'
S. Šćepović
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Влажния - АЕЛ
84'
Замена
F. Mazurek (pen.)
️️️️
S. Riera
Замена
A. Kalaja
️️️️
A. Hoxhaj
75'
Замена
А. Фангай
️️️️
Л. Латифи
74'
65'
Замена
B. Pelé
️️️️
Эуллер
Желтая карточка
А. Крыми
64'
Замена
H. Dilaver
️️️️
M. Kalezic
60'
58'
Желтая карточка
С. Медоевич
Желтая карточка
A. Kruja
45'
+3
Желтая карточка
М. Адили
45'
+1
44'
Замена
️️️️
A. Teixeira
31'
Желтая карточка
A. Teixeira
20'
ГОЛ! 0:1!
S. Šćepović
Пас отдал
M. Torres
5'
Желтая карточка
Эуллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Влажния
2
E. Gurishta
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
0
A. Hoxhaj
ЦФ
14
A. Kruja
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
8
F. Jonuzi
ЦФ
6
Ардит Крыми
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
0
E. Imami
ЦФ
85
Мевлан Адили
ЦФ
АЕЛ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
16
Эуллер
ЦФ
12
Stefan Šćepović
ЦФ
16
Manuel Torres
ЦФ
6
Давор Здравковски
ЦФ
20
Sito Riera
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
29
Жозимар Диас Возинья
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Влажния
47
Eraldo Dede
ЦП
11
Mehdi Coba
ЦФ
45
Angjelo Radovani
ЦФ
17
Arlind Kalaja
ЦФ
0
H. Dilaver
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
44
Абдурраман Фангай
ЦФ
АЕЛ
56
Элбер Эвора
ВР
99
Андреас Керавнос
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
73
Bryan Pelé
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
9
Matko Babić
ЦФ
5
6
Крыми
85
Адили
0
89
8
2-1-5
4
Ристевски
27
Мазань
30
Сантос
16
29
Возинья
42
20
6
Здравковски
0
17
17
0
0
0
0
0
77
Латифи
44
Фангай
44
Фангай
77
Латифи
20
0
0
20
16
Эуллер
73
73
16
Эуллер
Остались в запасе
Влажния
АЕЛ
47
Eraldo Dede
ЦП
11
Mehdi Coba
ЦФ
45
Angjelo Radovani
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
56
Элбер Эвора
ВР
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
9
Matko Babić
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Остались в запасе
47
Eraldo Dede
ЦП
11
Mehdi Coba
ЦФ
45
Angjelo Radovani
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
Остались в запасе
56
Элбер Эвора
ВР
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
9
Matko Babić
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Статистика матча Влажния - АЕЛ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
Влажния
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
- : -
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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