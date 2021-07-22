Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЕЛ - Влажния
АЕЛ - Влажния: обзор матча 22 июля 2021
АЕЛ
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Влажния
45+2'
S. Šćepović
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол АЕЛ - Влажния
Желтая карточка
A. Georgiou
90'
+5
Желтая карточка
С. Медоевич
86'
84'
Замена
А. Фангай
️️️️
M. Kalezic
Замена
А. Мадждевац
️️️️
M. Torres
83'
Замена
A. Georgiou
️️️️
S. Riera
83'
Замена
Д. Здравковски
️️️️
F. Mazurek (pen.)
62'
Замена
B. Pelé
️️️️
Эуллер
62'
60'
Замена
Л. Латифи
️️️️
F. Jonuzi
ГОЛ! 1:0!
S. Šćepović
Пас отдал
Эуллер
45'
+2
Желтая карточка
M. Torres
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
16
Эуллер
ЦФ
29
Жозимар Диас Возинья
ЦФ
42
Andre Teixeira
ЦФ
20
Sito Riera
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
0
F. Mazurek (pen.)
ЦФ
16
Manuel Torres
ЦФ
12
Stefan Šćepović
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Влажния
11
Mehdi Coba
ЦФ
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
2
E. Gurishta
ЦФ
85
Мевлан Адили
ЦФ
0
E. Imami
ЦФ
89
D. Bulatovic
ЦФ
8
F. Jonuzi
ЦФ
6
Ардит Крыми
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
14
A. Kruja
ЦФ
0
F. Djurdjevic
ЦФ
АЕЛ
56
Элбер Эвора
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
11
Anthony Georgiou
ЦФ
6
Давор Здравковски
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
73
Bryan Pelé
ЦФ
11
Андрия Мадждевац
ЦФ
Влажния
45
Angjelo Radovani
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
44
Абдурраман Фангай
ЦФ
77
Лиридон Латифи
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
0
H. Dilaver
ЦФ
17
Arlind Kalaja
ЦФ
0
A. Hoxhaj
ЦФ
2-1-5
4
Ристевски
27
Мазань
30
Сантос
34
Медоевич
12
16
0
20
5
8
0
14
0
6
Крыми
20
11
11
20
0
6
Здравковски
6
Здравковски
0
16
Эуллер
73
73
16
Эуллер
16
11
Мадждевац
11
Мадждевац
16
0
44
Фангай
44
Фангай
0
8
77
Латифи
77
Латифи
8
Остались в запасе
АЕЛ
Влажния
56
Элбер Эвора
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
45
Angjelo Radovani
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
0
H. Dilaver
ЦФ
17
Arlind Kalaja
ЦФ
0
A. Hoxhaj
ЦФ
Остались в запасе
56
Элбер Эвора
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
9
Matko Babić
ЦФ
99
Андреас Керавнос
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
45
Angjelo Radovani
ЦФ
1
Kristi Qarri
ЦФ
3
Egzon Shimaj
ЦФ
5
Klejdi Paloka
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
60
Uheid Hoxha
ЦФ
0
H. Dilaver
ЦФ
17
Arlind Kalaja
ЦФ
0
A. Hoxhaj
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Статистика матча АЕЛ - Влажния
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
- : -
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Малишева
5 : 0
15.07.2026
Влажния
Лига конференций, 1 раунд
Влажния
2 : 1
09.07.2026
Малишева
Лига конференций, 2 раунд
Викингур
4 : 2
31.07.2025
Влажния
Лига конференций, 2 раунд
Влажния
2 : 1
24.07.2025
Викингур
Лига конференций, 1 раунд
Даугавпилс
2 : 4
17.07.2025
Влажния
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
Новости команд
Все
АЕЛ
Влажния
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
25 июня
40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
16 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+