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Расписание матчей
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АЕЛ - Сент-Джозефс
АЕЛ - Сент-Джозефс: обзор матча 06 июля 2017
АЕЛ
06.07.2017, четверг, 17:00
Лига Европы, 1 раунд
6 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Сент-Джозефс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АЕЛ - Сент-Джозефс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Сент-Джозефс
Лига конференций, 1 раунд
Сент-Джозефс
0 : 0
16.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 1 раунд
Богемианс
2 : 0
09.07.2026
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0 : 0
31.07.2025
Сент-Джозефс
Лига конференций, 2 раунд
Сент-Джозефс
0 : 4
24.07.2025
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Клифтонвилл
2 : 3
17.07.2025
Сент-Джозефс
Информация о матче
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
Новости команд
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АЕЛ
Сент-Джозефс
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11 сентября
1
Чемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
40-летний Очоа завершил карьеру
22 июля
1
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
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40-летний Очоа объявил о завершении карьеры после ЧМ-2026 и расплакался
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