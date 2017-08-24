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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Виктория
АЕК - Виктория: обзор матча 24 августа 2017
АЕК
24.08.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Виктория
86'
Желтая карточка
Д. Лимберски
81'
Желтая карточка
М. Петржела
53'
Желтая карточка
М. Земан
52'
Желтая карточка
А. Грушка
45'
Желтая карточка
П. Грошовски
26'
Желтая карточка
М. Бакош
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча АЕК - Виктория
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
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