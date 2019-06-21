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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Адмира Ваккер - Зенит
Адмира Ваккер - Зенит: обзор матча 21 июня 2019
Адмира Ваккер
21.06.2019, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 6
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Адмира Ваккер - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
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Адмира Ваккер
Зенит
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
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2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
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2017.06.12 08:55
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
3
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
3
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
14:51
12
Игру футболиста «Зенита» назвали цирком
14:47
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