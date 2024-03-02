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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Аккрингтон Стэнли
Рексхэм - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 02 марта 2024
Рексхэм
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
17'
П. Маллин
25'
П. Маллин
35'
П. Маллин
41'
E. Lee
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Аккрингтон Стэнли
90'
+1
Красная карточка
L. Shipley
90'
Замена
O. Patrick
️️️️
D. Martin
Замена
L. Young
️️️️
Д. МакКлин
88'
84'
Замена
L. Trickett
️️️️
Д. Нолан
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
82'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
82'
Желтая карточка
Д. МакКлин
75'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
69'
Замена
B. Tozer
️️️️
E. O'Connell
69'
60'
Замена
L. Adekoya
️️️️
Ш. Уалли
46'
Желтая карточка
J. Woods
46'
Замена
J. Woods
️️️️
A. Pickles
ГОЛ! 4:0!
E. Lee
Пас отдал
П. Маллин
41'
ГОЛ! 3:0!
П. Маллин
Пас отдал
E. Lee
35'
ГОЛ! 2:0!
П. Маллин
Пас отдал
Д. МакКлин
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Маллин
Пас отдал
R. Barnett
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
24
Tommy Leigh
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
4
Kelvin Mellor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Luke Young
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
20
Oliver Patrick
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
3-2-2-3
13
Оконкво
4
6
5
17
Менди
19
16
МакКлин
7
Кэннон
10
Маллин
18
28
3-5-1-1
1
Витек
3
16
Габбинс
38
24
7
Уалли
15
99
22
7
Нолан
4
19
8
8
19
16
МакКлин
6
6
16
МакКлин
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
6
4
4
6
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
22
20
20
22
7
Уалли
26
26
7
Уалли
7
Нолан
27
27
7
Нолан
15
39
39
15
Остались в запасе
Рексхэм
Аккрингтон Стэнли
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Рексхэм - Аккрингтон Стэнли
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
20
Офсайды
2
0
Количество передач
390
396
Сейвы
3
7
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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