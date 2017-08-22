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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Аккрингтон Стэнли - Вест Бромвич
Аккрингтон Стэнли - Вест Бромвич: обзор матча 22 августа 2017
Аккрингтон Стэнли
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Вест Бромвич
11'
Х. Саломон Рондон
31'
М. Филлипс
64'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аккрингтон Стэнли - Вест Бромвич
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Родригес
Пас отдал
М. Филлипс
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Филлипс
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
30'
Желтая карточка
Д. МакКлин
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Родригес
Начало матча
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
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