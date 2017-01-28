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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Аккрингтон Стэнли
Мидлсбро - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 28 января 2017
Мидлсбро
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
69'
С. Даунинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
Б. Гибсон
90'
Желтая карточка
С. Даунинг
88'
Желтая карточка
А. Клэйтон
81'
Замена
К. Стуани
️️️️
П. Бэмфорд
70'
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
69'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Фишер
61'
Замена
Д. Фрай
️️️️
Д. Фрэнд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мидлсбро - Аккрингтон Стэнли
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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