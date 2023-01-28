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Англия. Кубок
Аккрингтон Стэнли - Лидс
Аккрингтон Стэнли - Лидс: обзор матча 28 января 2023
Аккрингтон Стэнли
28.01.2023, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Лидс
81'
L. Adekoya
23'
Д. Харрисон
66'
Х. Фирпо
68'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Лидс
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
86'
ГОЛ! 1:3!
L. Adekoya
Пас отдал
S. Quirk
81'
Замена
Д. Нолан
️️️️
R. Longelo
81'
Замена
L. Adekoya
️️️️
А. Прессли
81'
Замена
A. Pickles
️️️️
D. Tharme
80'
Замена
S. Quirk
️️️️
S. McConville
80'
77'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
П. Бэмфорд
76'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Р. Кох
76'
Замена
С. Перкинс
️️️️
Ж. Рюттер
70'
Желтая карточка
С. Гринвуд
70'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Синистерра
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Синистерра
Пас отдал
Д. Харрисон
66'
ГОЛ! 0:2!
Х. Фирпо
Пас отдал
П. Бэмфорд
Желтая карточка
L. Coyle
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Харрисон
Пас отдал
П. Бэмфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
4
Райан Эстли
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Аккрингтон Стэнли
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
7
Джек Нолан
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Лидс
1
Жоэль
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
24
Дарко Гьяби
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Родриго
ЦФ
3-5-2
30
4
Эстли
24
5
24
6
11
7
Уалли
10
48
Хэмилтон
19
Прессли
4-1-3-2
30
Мелье
5
Кристенсен
8
Вебер
4
Кох
23
Фирпо
21
Рока
11
Харрисон
20
Гринвуд
17
Синистерра
45
Бэмфорд
10
Рюттер
24
15
15
24
11
4
4
11
10
7
Нолан
7
Нолан
10
19
Прессли
26
26
19
Прессли
7
Уалли
39
39
7
Уалли
4
Кох
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Кох
10
Рюттер
9
Перкинс
9
Перкинс
10
Рюттер
45
Бэмфорд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
45
Бэмфорд
17
Синистерра
19
Родриго
19
Родриго
17
Синистерра
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Лидс
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
1
Жоэль
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
12
Harry Perritt
ЦЗ
22
Dan Martin
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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