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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Аккрингтон Стэнли - Кардифф
Аккрингтон Стэнли - Кардифф: обзор матча 28 августа 2013
Аккрингтон Стэнли
28.08.2013, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
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Аккрингтон Стэнли
Кардифф
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