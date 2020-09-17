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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Викинг - Абердин
Викинг - Абердин: обзор матча 17 сентября 2020
Викинг
17.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Абердин
45'
Р. МакКрори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Абердин
90'
+1
Замена
К. Мэйн
️️️️
М. Уоткинс
Замена
E. Ãstensen
️️️️
Я. де Ланлай
85'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
A. Óskar Andrésson
76'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
В. Веватне
76'
72'
Замена
S. Logan
️️️️
D. McGeouch
72'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
С. Райт
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. МакКрори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Райан Хеджс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Викинг
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Jefferson De Souza
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
3-1-1-1-5
23
Викстоль
5
Хеггхейм
3
Веватне
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
5
14
Бериша
11
де Ланлай
9
1
2-1-4-1-2
1
Льюис
4
Консидайн
26
Маккена
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
21
26
Хеджс
11
Райт
23
Уоткинс
3
3
Веватне
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
3
Веватне
5
10
10
5
11
де Ланлай
16
16
11
де Ланлай
21
2
2
21
11
Райт
14
Ожо
14
Ожо
11
Райт
23
Уоткинс
30
Мэйн
30
Мэйн
23
Уоткинс
Остались в запасе
Викинг
Абердин
26
Jefferson De Souza
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
26
Jefferson De Souza
ЦФ
13
Michael Crowe
ЦФ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Викинг - Абердин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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