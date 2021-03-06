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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Гамильтон Академикал
Абердин - Гамильтон Академикал: обзор матча 06 марта 2021
Абердин
06.03.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Гамильтон Академикал
90'
Замена
R. Hughes
️️️️
Д. Мойо
Замена
M. Ruth
️️️️
Н. МакГинн
88'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Э. Тэйлор
80'
69'
Замена
K. Munro
️️️️
B. Easton
Замена
К. Макленнан
️️️️
C. Hendry
66'
Желтая карточка
Э. Консидайн
65'
Желтая карточка
T. Hoban
58'
41'
Замена
C. Smith
️️️️
N. Thomas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
24
Nathan Thomas
ЦФ
5
Aaron Martin
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
15
Ronan Hughes
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
2-1-4-3
1
Льюис
3
Тэйлор
4
Консидайн
2
МакКрори
38
МакГинн
17
Хайес
19
Фергюсон
21
22
Камбери
14
3
3-2-2-3
30
2
Одоффин
33
40
14
Ходсон
24
18
Каллахан
25
20
Мойо
5
24
38
МакГинн
28
28
38
МакГинн
3
Тэйлор
10
Кеннеди
10
Кеннеди
3
Тэйлор
14
11
Макленнан
11
Макленнан
14
24
21
21
24
24
32
32
24
20
Мойо
15
15
20
Мойо
Остались в запасе
Абердин
Гамильтон Академикал
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
14
George Stanger
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
23
Ethan Ross
ЦФ
26
Miko Virtanen
ЦФ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Абердин - Гамильтон Академикал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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Абердин
Гамильтон Академикал
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
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2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
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2016.11.15 08:45
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