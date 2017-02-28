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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Арминия
Айнтрахт - Арминия: обзор матча 28 февраля 2017
Айнтрахт
28.02.2017, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Арминия
6'
Д. Блум
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Арминия
ГОЛ! 1:0!
Д. Блум
6'
Начало матча
Статистика матча Айнтрахт - Арминия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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- : -
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20.11.2026
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07.11.2026
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Арминия
3 : 1
30.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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1 : 0
24.10.2026
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2 : 1
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0 : 1
11.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 2"
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