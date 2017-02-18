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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Линкольн
Бернли - Линкольн: обзор матча 18 февраля 2017
Бернли
18.02.2017, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Линкольн
Желтая карточка
Э. Барнс
90'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Воукс
73'
Желтая карточка
Д. Бартон
70'
Замена
Д. Бойд
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
20'
Начало матча
Статистика матча Бернли - Линкольн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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Бернли
- : -
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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0 : 0
31.10.2026
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4 : 1
24.10.2026
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Бернли
1 : 2
16.10.2026
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2 : 2
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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