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Судьи
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
Материалы

Египет - Марокко

29.01.2017, Воскресенье, 22:00 мск Кубок африканских наций, 1/4 финала Египет - Марокко
Обзор матча
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