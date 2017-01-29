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Судьи
Главный судья:
Бернар Камиль
Материалы

ДР Конго - Гана

29.01.2017, Воскресенье, 19:00 мск Кубок африканских наций, 1/4 финала ДР Конго - Гана
Обзор матча
Кубок Африканских Наций 2013, группа B
1 тур
20 января, воскресенье 19:00 Гана 2:2 ДР Конго
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