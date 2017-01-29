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Судьи
Главный судья:
Жанни Сиказве
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Сенегал - Камерун

28.01.2017, Суббота, 22:00 мск Франсвилль, стадион Стад де Франсвилль Кубок африканских наций, 1/4 финала Сенегал - Камерун
Обзор матча
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