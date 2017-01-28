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Расписание матчей
Англия. Кубок
Оксфорд - Ньюкасл
Оксфорд - Ньюкасл: обзор матча 28 января 2017
Оксфорд
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Ньюкасл
90'
Желтая карточка
Г. Хэнли
77'
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Айдара
Желтая карточка
Ф. Эдвардс
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЛП
38
Роберт Халл
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
1-2-1
13
Иствуд
20
Эдвардс
21
Джонсон
38
Халл
17
Магуайр
3-3-2
26
Селс
18
Гамес
4
Хэнли
21
Айдара
33
Лазаар
4
Барласер
14
Хэйден
22
Перес
9
Митрович
21
Айдара
30
Ритчи
30
Ритчи
21
Айдара
Остались в запасе
Оксфорд
Ньюкасл
Главный тренер
Карл Робинсон
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Оксфорд - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кассам Стэдиум
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