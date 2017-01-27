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Материалы

Монако - Нанси

25.01.2017, Среда, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Монако - Нанси
Франция. Лига 1 (2016/2017)
12 тур
5 ноября, суббота 19:00 Монако 6:0 Нанси
Франция. Лига 1 (2010/2011)
28 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Монако 0:1 Нанси
12 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Нанси 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Монако 2:1 Нанси
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Нанси 4:0 Монако
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/16 финала
23 сентября, среда 22:45 Нанси 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
29 тур
21 марта, суббота 21:00 Нанси 0:1 Монако
11 тур
29 октября, среда 21:00 Монако 3:1 Нанси
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
8 марта, суббота 22:00 Нанси 2:0 Монако
10 тур
5 октября, пятница 23:00 Монако 1:3 Нанси
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