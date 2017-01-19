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Плимут Аргайл - Ливерпуль

18.01.2017, Среда, 22:45 мск Плимут, стадион Хоум Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Плимут Аргайл - Ливерпуль
Обзор матча
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Плимут Аргайл
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    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 19 января 2017, 01:19

    думал по более закатит Ливер...

    -1
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