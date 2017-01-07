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Расписание матчей
Англия. Кубок
Престон - Арсенал
Престон - Арсенал: обзор матча 07 января 2017
Престон
07.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Арсенал
7'
К. Робинсон
46'
А. Рэмзи
89'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Арсенал
90'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Лукас
89'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
83'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Б. Пирсон
75'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Д. Хагилл
75'
70'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Желтая карточка
Г. Каннингэм
65'
Замена
А. Брауне
️️️️
П. Галлахер
60'
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Рэмзи
Желтая карточка
Д. Хагилл
44'
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
2
Вермийл
23
Хантингтон
5
Кларк
8
Каннингэм
14
Джонсон
4
Пирсон
12
Галлахер
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
3-1-3-1-2
1
Оспина
3
Паулиста
13
Мустафи
18
Монреаль
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
17
Ивоби
9
Жиру
7
Лукас
12
Галлахер
8
Брауне
8
Брауне
12
Галлахер
9
Хагилл
24
Макиенок
24
Макиенок
9
Хагилл
7
Лукас
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
7
Лукас
21
Окслэд-Чемберлен
18
Уэлбек
18
Уэлбек
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Престон
Арсенал
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Райан Лоу
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Престон - Арсенал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
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Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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