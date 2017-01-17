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Судьи
Главный судья:
Даниэль Беннетт (Йоханнесбург)
Материалы

Мали - Египет

17.01.2017, Вторник, 22:00 мск Кубок африканских наций, 1 тур Мали - Египет
Обзор матча
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 3 2 1 0 2:0 +2 7
2. Гана 3 2 0 1 2:1 +1 6
3. Мали 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Уганда 3 0 1 2 1:3 -2 1
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