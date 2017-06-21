Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Мексика - Новая Зеландия
Мексика - Новая Зеландия: обзор матча 21 июня 2017
Мексика
21.06.2017, среда, 21:00
Кубок конфедераций, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Новая Зеландия
54'
Р. Хименес
72'
О. Перальта
42'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Новая Зеландия
90'
+6
Желтая карточка
М. Боксолл
Желтая карточка
Д. Рейес
90'
+6
Желтая карточка
Э. Эррера
90'
+5
82'
Замена
М. Паттерсон
️️️️
Д. Ингэм
73'
Замена
К. Барбарусес
️️️️
М. Рохас
ГОЛ! 2:1!
О. Перальта
Пас отдал
Х. Акино
72'
Замена
Р. Маркес
️️️️
Э. Морено
68'
58'
Замена
Б. Туилома
️️️️
К. Льюис
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Фабиан
54'
Замена
Э. Эррера
️️️️
О. Аланис
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
К. Льюис
Замена
Э. Морено
️️️️
К. Сальседо
33'
26'
Желтая карточка
Р. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
2
Нестор Араужо
ЦЗ
3
Карлос Сальседо
ЦЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
17
Юрген Дамм
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Орибе Перальта
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Новая Зеландия
12
Стефан Маринович
ВР
3
Деклан Уинн
ЛЗ
24
Дейн Ингэм
ЦЗ
22
Эндрю Дюрант
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
11
Марко Рохас
ЛП
23
Клейтон Льюис
ЦП
23
Райан Томас
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Мексика
12
Родольфо Кота
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Новая Зеландия
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
21
Сторм Ру
ЦЗ
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
18
Кип Колви
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
10
Шейн Смелц
ЛФ
13
Монти Паттерсон
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
4-3-3
1
Талавера
2
Араужо
23
Аланис
5
Рейес
3
Сальседо
17
Дамм
8
Фабиан
20
Акино
6
Дос Сантос
9
Хименес
19
Перальта
3-2-4-1
12
Маринович
22
Дюрант
26
Смит
4
Боксолл
24
Ингэм
3
Уинн
23
Льюис
23
Томас
8
МакГлинчи
11
Рохас
9
Вуд
3
Сальседо
15
Морено
15
Морено
3
Сальседо
Морено
4
Маркес
4
Маркес
Морено
23
Аланис
16
Эррера
16
Эррера
23
Аланис
24
Ингэм
13
Паттерсон
13
Паттерсон
24
Ингэм
23
Льюис
6
Туилома
6
Туилома
23
Льюис
11
Рохас
17
Барбарусес
17
Барбарусес
11
Рохас
Остались в запасе
Мексика
Новая Зеландия
12
Родольфо Кота
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
21
Сторм Ру
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
18
Кип Колви
ПЗ
10
Шейн Смелц
ЛФ
Главный тренер
Энтони Хадсон
Остались в запасе
12
Родольфо Кота
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Луис Рейес
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
21
Сторм Ру
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
17
Томас Дойл
ЦЗ
4
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
39
Сэм Бразертон
ЦЗ
23
Тамати Уильямс
ВР
12
Глен Мосс
ВР
18
Кип Колви
ПЗ
10
Шейн Смелц
ЛФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Энтони Хадсон
Статистика матча Мексика - Новая Зеландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Мексика
Новая Зеландия
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Новой Зеландии и Индии на победу в матче
14 ноября
Китай – Новая Зеландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
27 сентября
Китай – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
26 сентября
Палестина – Новая Зеландия: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+