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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Австрия
Уэльс - Австрия: обзор матча 02 сентября 2017
Уэльс
02.09.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 7 тур
1 : 0
Завершен
Австрия
74'
Б. Вудберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Австрия
84'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
81'
Замена
М. Янко
️️️️
М. Харник
79'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Забитцер
ГОЛ! 1:0!
Б. Вудберн
74'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
С. Воукс
69'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Т. Лоуренс
69'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Ричардс
46'
27'
Замена
К. Дансо
️️️️
С. Предль
25'
Желтая карточка
С. Предль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
8
Давид Алаба
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
0
Марли Уоткинс
ЦФ
Австрия
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хеннесси
2
Гантер
5
Честер
6
Уилльямс
4
Дэвис
15
Ричардс
14
Эдвардс
10
Рэмзи
8
Лоуренс
11
Бэйл
18
Воукс
3-3-2-2
1
Линднер
4
Хинтереггер
3
Драгович
15
Предль
19
Ляйнер
14
Баумгартлингер
8
Алаба
9
Забитцер
6
Илсанкер
11
Харник
7
Арнаутович
15
Ричардс
8
Кинг
8
Кинг
15
Ричардс
8
Лоуренс
23
Вудберн
23
Вудберн
8
Лоуренс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
18
Воукс
15
Предль
3
Дансо
3
Дансо
15
Предль
9
Забитцер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Забитцер
11
Харник
21
Янко
21
Янко
11
Харник
Остались в запасе
Уэльс
Австрия
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Уэльс - Австрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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