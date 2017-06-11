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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Австрия
Ирландия - Австрия: обзор матча 11 июня 2017
Ирландия
11.06.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Австрия
85'
Д. Уолтерс
31'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Австрия
90'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:1!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Р. Брэди
85'
79'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
З. Юнузович
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Г. Уилэн
77'
75'
Замена
М. Харник
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
В. Хулахан
️️️️
Г. Артер
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Уорд
56'
Желтая карточка
С. Кристи
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
Р. Брэди
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Гарри Артер
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Джеффри Хендрик
АП
0
Крис Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
15
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Ирландия
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
20
Весли Хулахан
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Маркус Кюстер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
11
Мартин Харник
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
2-5-1-2
23
Рэндольф
15
Кристи
4
Даффи
11
Брэди
6
Уилэн
11
МакКлин
17
Уорд
8
Артер
13
Хендрик
14
Уолтерс
0
Лонг
3-3-1-1-1
1
Линднер
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
19
Ляйнер
14
Баумгартлингер
15
Предль
10
Юнузович
17
Кайнц
30
Бургшталлер
8
Артер
20
Хулахан
20
Хулахан
8
Артер
6
Уилэн
7
МакГиди
7
МакГиди
6
Уилэн
17
Уорд
21
Мерфи
21
Мерфи
17
Уорд
10
Юнузович
10
Гриллич
10
Гриллич
10
Юнузович
30
Бургшталлер
11
Харник
11
Харник
30
Бургшталлер
17
Кайнц
11
Грегоритч
11
Грегоритч
17
Кайнц
Остались в запасе
Ирландия
Австрия
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Маркус Кюстер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Юнан О'Кейн
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Маркус Кюстер
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Штефан Штангль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
0
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Ирландия - Австрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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