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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Дания
Румыния - Дания: обзор матча 26 марта 2017
Румыния
26.03.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Дания
Желтая карточка
М. Пинтилий
90'
+1
Замена
А. Иван
️️️️
А. Кипчиу
86'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Я. Латовлевич
76'
69'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Л. Шоне
Замена
Д. Алибек
️️️️
К. Кешеру
63'
60'
Желтая карточка
П. Анкерсен
45'
Желтая карточка
А. Корнелиус
45'
Замена
Занка
️️️️
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЛП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
10
Николае Станчу
АП
6
Ромарио Бензар
ПП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЛП
8
Томас Делэни
ОП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
19
Лассе Шоне
АП
2
Петер Анкерсен
ПП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Сержу Ханка
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
0
Константин Будеску
АП
17
Эрик Бикфалви
АП
0
Дорин Ротариу
ПВ
11
Андрей Иван
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-4-1-2
12
Тэтэрушану
22
Сэпунару
21
Кирикеш
3
Тошка
3
Латовлевич
18
Марин
8
Пинтилий
6
Бензар
10
Станчу
8
Кипчиу
13
Кешеру
3-1-3-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
3
Вестергор
8
Делэни
2
Анкерсен
7
Квист
5
Дурмиси
10
Эриксен
19
Шоне
21
Корнелиус
3
Латовлевич
0
Ротариу
0
Ротариу
3
Латовлевич
8
Кипчиу
11
Иван
11
Иван
8
Кипчиу
13
Кешеру
7
Алибек
7
Алибек
13
Кешеру
4
Кьер
13
Занка
13
Занка
4
Кьер
19
Шоне
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
19
Шоне
Остались в запасе
Румыния
Дания
0
Константин Будеску
АП
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Сержу Ханка
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Кристоф Даум
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
21
Лассе Вибе
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
0
Константин Будеску
АП
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
20
Сержу Ханка
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
15
Маркус Ингвартсен
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
21
Лассе Вибе
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Румыния - Дания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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