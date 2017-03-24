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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Уэльс
Ирландия - Уэльс: обзор матча 24 марта 2017
Ирландия
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 5 тур
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Уэльс
Желтая карточка
Э. МакГиди
90'
+1
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Д. Мейлер
80'
72'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Д. Ледли
Замена
С. Кристи
️️️️
Ш. Коулмен
72'
70'
Красная карточка
Н. Тэйлор
68'
Желтая карточка
Г. Бэйл
57'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Д. Мейлер
46'
45'
Замена
С. Воукс
️️️️
Х. Робсон-Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Гленн Уилэн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Джеффри Хендрик
АП
18
Дэвид Мейлер
ПП
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Нил Тэйлор
ЛП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
2
Крис Гантер
ПП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Ирландия
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джо Уэлш
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-4-1-2
23
Рэндольф
4
О'Ши
5
Кио
2
Коулмен
6
Уилэн
11
МакКлин
17
Уорд
18
Мейлер
13
Хендрик
14
Уолтерс
9
Лонг
3-5-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
5
Честер
4
Дэвис
2
Гантер
10
Рэмзи
7
Аллен
16
Ледли
3
Тэйлор
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
2
Коулмен
15
Кристи
15
Кристи
2
Коулмен
18
Мейлер
7
МакГиди
7
МакГиди
18
Мейлер
16
Ледли
15
Ричардс
15
Ричардс
16
Ледли
9
Робсон-Кану
18
Воукс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
Остались в запасе
Ирландия
Уэльс
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
8
Харри Уилсон
ПВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джо Уэлш
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
16
Колин Дойл
ВР
1
Кирен Вествуд
ВР
4
Алекс Пирс
ЦЗ
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джонни Хайес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
8
Харри Уилсон
ПВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
19
Джо Уэлш
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Шон МакДональд
ОП
8
Энди Кинг
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Ирландия - Уэльс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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