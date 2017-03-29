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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Таити - Папуа - Новая Гвинея
Таити - Папуа - Новая Гвинея: обзор матча 29 марта 2017
Таити
29.03.2017, среда, 08:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, группа B, 4 тур
1 : 2
Завершен
Папуа - Новая Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таити - Папуа - Новая Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
3 : 3
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 1
30.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
2 : 0
27.09.2026
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 2
24.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
2 : 1
18.09.2026
Вануату
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Папуа - Новая Гвинея
0 : 0
23.11.2025
Вануату
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Таити
Папуа - Новая Гвинея
Товарищеские матчи (сборные): шансы Таити и Островов Кука на победу в матче
16 ноября
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16 ноября
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2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
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2024.07.19 09:07
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2016.11.13 09:21
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2024.02.27 09:08
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