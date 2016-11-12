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Уганда - Конго

12.11.2016, Суббота, 16:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Уганда - Конго
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Египет 6 4 1 1 8:4 +4 13
2. Уганда 6 2 3 1 3:2 +1 9
3. Гана 6 1 4 1 7:5 +2 7
4. Конго 6 0 2 4 5:12 -7 2
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